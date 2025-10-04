Lucrecia Pérez: Libro premonitorio sobre migración y ultraderecha

El caricaturista Cristian Hernández, y Joan Ferrer, director de la Feria del Libro, entregan una placa a Pedro Álvarez Pastor y Pedro Luis Álvarez Jiménez, esposo e hijo de la fallecida autora Bernarda Jiménez Clement.

En el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, se hace oportuno repensar la cualidad de la palabra impresa para anticipar lo que habrá de acontecer.

Ese es el caso del libro Lucrecia Pérez: Del vaticinio de un crimen y la primera migración laboral de dominicanos a España, de la médico y activista dominicana Bernarda Jiménez Clemente (EPD), publicado en 2020, en Madrid y Santo Domingo, que vuelve a cobrar vigencia en medio de los debates sobre migración y políticas conservadoras en el mundo.

La obra detalla las condiciones sociales y políticas de la España de los años ochenta, cuando la migración dominicana comenzó a tener presencia significativa.

El libro reconstruye el ambiente de creciente racismo y xenofobia que culminó en el asesinato a tiros de Lucrecia Pérez, dominicana migrante, en 1982. Pero va más allá: Jiménez Clemente advirtió en sus páginas que aquellos brotes xenófobos volverían a expresarse décadas después, bajo el empuje de movimientos de ultraderecha que, una vez más, buscarían restringir derechos y endurecer políticas migratorias.

Ecos internacionales

El texto de Jiménez Clemente dialoga con reflexiones internacionales. Cita a John B. Judis, autor de The Nationalist Revival: Trade, Immigration, and the Revolt Against Globalization (2018), en el que se explica por qué el nacionalismo ha regresado con fuerza en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Asia. Judis argumenta que el libre comercio, la inmigración y la globalización han generado reacciones nacionalistas en los países desarrollados.

También se refiere al trabajo de Gisela Pereyra Doval y Gastón Souroujon, Global Resurgence of the Right: Conceptual and Regional Perspectives (2022), ensayo que sostiene que en distintas regiones del mundo —Europa, América Latina y Estados Unidos— se observa un resurgimiento de las fuerzas conservadoras y nacionalistas, con expresiones diversas pero con raíces comunes.

Panel en Feria

Durante la Feria del Libro 2025 se realizó un panel dedicado a la obra de Bernarda Jiménez Clemente, con la participación de Jessica Hasbún, Julio César Castaños Guzmán, Fausto Rosario Adames, Juan Bolívar Díaz, Olivo Rodríguez Huertas y Pedro Álvarez Pastor, esposo de la autora.

Allí se recordó cómo Jiménez Clemente, desde su experiencia en España en los años ochenta, construyó un cuadro preciso de las condiciones sociales que alimentaban la intolerancia.

Fausto Rosario Adames, quien la conoció en Madrid, resaltó el carácter visionario del texto, subrayando que la autora anticipó el retorno de los discursos de ultraderecha que culpan a los inmigrantes de males nacionales y buscan despojarlos de derechos adquiridos.

Ultraderecha

El libro también desenmascara los criterios sobre los cuales la ultraderecha ha articulado sus discursos antiinmigrantes. Entre ellos: