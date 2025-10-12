Santo Domingo Este.– El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 488 nuevos apartamentos en el residencial Ciudad Real Ecológica, en Santo Domingo Este, sumando así más de 20 mil viviendas distribuidas en todo el país durante sus cinco años de gobierno. La iniciativa forma parte de los esfuerzos oficiales por reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de miles de familias dominicanas.

Hogares dignos y oportunidades para nuevas generaciones

El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, explicó que estos 488 apartamentos forman parte de un proyecto mayor de 2,024 unidades habitacionales, diseñadas para ofrecer bienestar, seguridad y estabilidad a sus beneficiarios.

Bonilla resaltó que más del 65% de las familias beneficiadas están encabezadas por mujeres y que el 46% corresponde a jóvenes entre 18 y 35 años, lo que refleja el compromiso del gobierno con las nuevas generaciones y con la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda.

Más de mil viviendas entregadas en Ciudad Real Ecológica

Por su parte, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, informó que de las 2,024 viviendas planificadas, ya se han entregado 1,118, incluyendo las primeras 700 que fueron adjudicadas en octubre de 2024.

El presidente Luis Abinader durante la entrega de los 488 apartamentos que forman parte de un proyecto mayor de 2,024 unidades habitacionales. / Presidencia RD

Cada apartamento cuenta con 63 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y un parqueo.

Además, el proyecto incluye ciclovías, glorieta, áreas de juegos infantiles, y acceso a servicios esenciales como centros educativos, supermercados, farmacias y un centro de atención primaria.

Inversión público-privada

La obra representa una inversión total de RD$1,202 millones, de los cuales RD$788 millones provienen del sector privado y RD$414 millones del subsidio estatal, bajo un modelo de colaboración público-privada que, según las autoridades, ha sido clave para acelerar la construcción de viviendas en todo el territorio nacional.