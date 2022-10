Luis Castillo confía en sus lanzamientos

ESPN Digital.- Luis Castillo será el pitcher abridor por los Seattle Mariners en el primer partido de la Serie del Comodín ante los Toronto Blue Jays.

‘La Piedra’ fue una de las fichas más codiciadas previo a la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas y lo realizado hasta el momento en Seattle demuestra la razón, lugar donde se siente a gusto.

“Me sentí bien (al enterarse del cambio a los Mariners), como he dicho anteriormente ya que aquí en los Marineros está Suárez, está Winker y Casalli que jugamos juntos en Cincinnati”, expresó Castillo este jueves en rueda de prensa.

“Me sentí muy bien al venir otra vez a compartir con ellos y cuando me dieron esa noticia de que venía a los Marineros, que vi que estábamos en pelea, me siento muy contento de haber sido parte de ese grupo y ayudar a llegar a esta etapa en la que estamos.”

El banilejo firmó una extensión de contrato con el equipo, confirmando que la relación será a largo plazo y desde su llegada al equipo de la Liga Americana siente que la salud y la confianza han sido la clave en esta nueva etapa.

“Lo importante es la salud, estoy saludable y sí, los lanzamientos han mejorado un poco, he puesto un poco más de confianza en ellos, por eso siempre he tenido esos repertorios y siempre lo mismo, la misma rutina. Lo importante es que he puesto un poco más de confianza en los lanzamientos”, respondió Castillo al ser cuestionado por los reporteros si había hecho algún cambio en su mecánica.

Con los Mariners en 11 aperturas Castillo tuvo marca de 4-2 con 3.17 de efectividad, ponchando a 77 contrarios en 65.1 entradas de labor.

El pitcher dominicano tendrá ahora su segunda experiencia en la postemporada y reconoce que hay una diferencia clave entre el 2020 con los Cincinnati Reds y la serie que empieza este viernes ante Toronto: Los fanáticos en los estadios.

Alek Manoah

Sobre Manoah

TORONTO, AP. _ Hay mucho en juego durante la primera apertura de playoffs en la carrera de Alek Manoah, pero el derecho de los Azulejos de Toronto no se amedrentará por enfrentar a los Marineros de Seattle este viernes, en el comienzo de la serie de comodines.

“Mi entrenador en la secundaria solía decir que la presión es algo que uno pone en sus neumáticos”, bromeó Manoah el jueves. “Esto es sólo béisbol. Es sólo un juego. Hay que salir simplemente ahí a divertirse y dejar la presión para los neumáticos”.