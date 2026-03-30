El riesgo de morir por un infarto o una angina de pecho está directamente ligado a lo que falta en el plato, revela un análisis masivo realizado en 204 países y publicado hoy en la revista Nature Medicine confirma que las dietas deficientes fueron responsables de más de 4 millones de muertes por infarto cardiopatía isquémica solo en 2023.

El estudio, que rastreó las tendencias alimentarias desde 1990, señala que no se trata solo de «comer mal», sino de la ausencia crítica de alimentos protectores. Las dietas bajas en cereales integrales, frutos secos, semillas y omega-6, combinadas con un alto consumo de sodio (sal), se han convertido en la fórmula principal para el incremento de ataques cardíacos a nivel global.

La investigación arroja hombres y mayores de 65 años son los grupos poblacionales que registran la mayor carga de mortalidad.

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Desnutrición vs. Ultraprocesados

Los científicos observaron una división clara en cómo el mundo se enferma del corazón. Mientras que en los países más pobres el riesgo proviene de la desnutrición y la falta de acceso a vegetales y cereales, en las naciones desarrolladas el peligro radica en el consumo excesivo de carnes procesadas y bebidas azucaradas.

Sin embargo, el informe advierte sobre una «tendencia preocupante» en los países en vías de desarrollo: la rápida industrialización está abaratando los productos procesados, provocando que estas naciones ahora sufran ambos problemas simultáneamente.

La clave de la prevención de infartos

La dieta se confirma como el factor de riesgo «modificable» más importante. Los expertos sostienen que para frenar la epidemia de infartos no basta con prohibir alimentos dañinos; es igual de urgente promover activamente el consumo de elementos «protectores».

«Optimizar la ingesta de nutrientes esenciales y reducir la carne procesada es la estrategia más efectiva para salvar vidas», concluye el reporte, destacando que enfermedades como el infarto son prevenibles si se transforman los hábitos en la mesa.