Manny Cruz: En una genuina conexión con el merengue

La genuina conexión de Manny Cruz con el merengue se nota a “leguas”, siendo este enlace la llave que le ha mantenido las puertas abiertas de los corazones del público, desde su lanzamiento como merenguero en el año 2016, para albergar cada una de sus canciones, cargadas de carisma, energía y frescura.

Aún no puede creer lo que ha logrado en estos nueve años a través del ritmo que ha amado desde niño, y que lo llevó, antes de llegar a este nivel, por un viaje musical como frente de diversas orquestas merengueras, con las cuales se “fogueó”, y cuyas experiencias lo forjaron como el artista que es hoy.

“Todavía al sol de hoy, tengo una conexión muy particular y muy interesante con este ritmo nuestro. Que me hayan llegado tantas bendiciones a base de este ritmo, como siempre soñé con todo mi corazón, interpretar, de una forma u otra, aportar un granito de arena, y vivir todo lo que estoy viviendo, se me hace muy surreal”, manifestó Manny a Qué Pasa! durante una entrevista.

El intérprete de Estoy completo y Bailando contigo afirmó que la clave ha estado en la alineación de tres pilares fundamentales: “Visión, de lo que quieres; trabajo, pues hay que trabajar arduamente para lograrlo, y persistencia, pues no se logra de la noche a la mañana, a muchos le llega de una vez, pero a otros le toma años, como fue mi caso. Pero hay que recordar que esos tres pilares deben ir atados a la mano de Dios”.

Cruz, seis veces nominado al Latin Grammy, considera que tiene un poquito de cada una de aquellas grandes leyendas del merengue de los años 80, a quienes homenajea en su álbum “2080” y del cual se encuentra promocionando el sencillo Oye, tributo a July Mateo “Rasputín”.

“¡Este disco ha sido una locura!” dijo sonriente.

“Los merengues de los 80 fue una época dorada, todavía vive en los corazones de todos los dominicanos, y yo entendía que debía hacerle el tributo a varios de esos artistas, que de una forma u otra me han formado, me han influenciado como artista (…) Poder hacerle un tributo a esa música que hizo que yo me enamorara de este ritmo, es muy satisfactorio, y me llena de mucha alegría que ellos mismos (los merengueros) me acompañen y me den ese espaldarazo”.

Agregó que estas adaptaciones “las hice con muchísimo respeto. Respetando el arreglo original de cada canción, inyectándole muy levemente cositas nuevas para que tengan mi esencia, pero respetando esa producción original, para que mantenga su esencia y ese sabor que cada tema tiene” dijo Manny, quien próximamente estará lanzando un Medley con Fernando Villalona y el tema La Dueña del Swing, con Los Hermanos Rosario.

Reveló que aunque el próximo álbum será algo inédito, no eliminará la posibilidad de más adelante hacer otra producción homenaje “2090”.

Mini fanáticos de Manny Cruz

La música de Manny ha logrado capturar la atención y la admiración no solo de los adultos, también de los niños. Aunque su música no es dirigida hacia ese público la potabilidad de sus letras y la tranquilidad que les da a los padres de escuchar su música delante de estos, sin temor, le ha permitido que esta nueva generación siga enamorada del contagioso ritmo autóctono dominicano.

“Pienso que los niños se han acercado más a mí porque entienden que soy Jimmy Neutrón”, dijo en broma, entre risas.

Posteriormente, agregó que considera que su aumento de fans infantiles inició con el tema Santo Domingo”.

“Es muy gratificante para mí ver que desde el más chiquitito de la casa, hasta los abuelitos, van al concierto y consume mi música. Es una locura, pues no hubo un plan, solo hago música y trato de ser lo más sincero posible conmigo mismo y lanzar música, en lo que yo entiendo, siempre respetando el público y tratando de que sea potable para todo tipo de edades, y ver este público tan amplio que tengo es la mayor bendición que Dios me pudo haber dado”.