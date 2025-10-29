María Castillo será reconocida en Paseo del Cine Downtown

Santo Domingo.– Caribbean Cinemas y Downtown Center dieron a conocer que la actriz, directora y productora María Castillo será exaltada en la quinta edición del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano, a celebrarse el próximo 11 de noviembre.

Con una trayectoria superior a los 50 años, Castillo se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de las artes escénicas en el país, destacándose en el teatro, el cine y también en su rol como formadora de nuevas generaciones de intérpretes.

Su carrera cinematográfica incluye apariciones en reconocidas producciones como “El Padrino II”, “Pantaleón y las Visitadoras”, “Pasaje de Ida”, “La carta”, “Sobre el muro gris”, “Para vivir o morir”, “Miriam miente”, “El proyeccionista”, “Lo que siento por ti”, “Mon Amour”, “Asalto en Progreso”, “Agatha Saldívar”, entre otras destacadas obras.

Gran parte de su legado en el séptimo arte dominicano recae en la formación de numerosos actores y actrices que hoy brillan en la pantalla grande, fruto de su dominio y enseñanza del método Stanislavski, disciplina en la que se especializó en la prestigiosa academia rusa fundada por el propio creador del método.

El Paseo del Cine cuenta con un comité honorífico integrado por diversas personalidades de la industria cinematográfica, quienes se encargan de elegir a los homenajeados. Este board incluye miembros de DGCine, Ministerio de Cultura, ProDominicana, Acroarte, ADOPAE, Adopresci y representantes de Downtown Center.

En ediciones anteriores se ha rendido tributo a figuras como Luisito Martí (póstumo), Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Manny Pérez en 2016; María Montez (póstumo), Cheddy García, Archie López y Agliberto Meléndez en 2017; Fernando Báez (póstumo), Nashla Bogaert y Frank Perozo en 2018; así como Pericles Mejía (póstumo), Judith Rodríguez, Manolo Ozuna, Laura Amelia Guzmán y Leticia Tonos en 2023.