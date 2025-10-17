Santo Domingo.– La dirigente venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exhortó a los medios de comunicación del continente a no rendirse ante la censura ni el miedo, durante su intervención en la 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En un mensaje en video presentado durante el encuentro, Machado agradeció a la SIP por su respaldo a la libertad de prensa y afirmó que Venezuela atraviesa un momento histórico en su lucha por recuperar la democracia y la libertad.

"No callen jamás, no se rindan jamás. El mal se alimenta de la mentira, y la libertad se alimenta de la verdad. Venezuela será libre, y pronto tendré el honor de recibirlos en esta tierra de gracia", expresó con emotividad.

La líder opositora sostuvo que el proceso de cambio en su país ha estado lleno de obstáculos, pero aseguró que la esperanza y la verdad se mantienen firmes como pilares de la resistencia ciudadana.

Machado denunció además el uso de la manipulación mediática y la desinformación como herramientas de los regímenes autoritarios para controlar la opinión pública.

“Los dictadores no solo censuran o cierran medios, ahora intentan fabricar una realidad paralela mediante la guerra psicológica y la distorsión informativa”, advirtió.

Aseguró que el único camino hacia la libertad es la defensa constante y valiente de la verdad, y recordó que gracias a esa búsqueda los venezolanos han logrado “derribar el muro de mentiras del chavismo” y reorganizarse en torno a los valores democráticos.

“El único modo de derrotar a estos regímenes es la prédica constante, tenaz e irrestricta de la verdad. Solo la verdad puede liberar a los pueblos del miedo”, enfatizó.

Machado concluyó su mensaje con un llamado a los periodistas y comunicadores del continente a mantener viva la llama de la verdad como arma fundamental contra la opresión y la desinformación.