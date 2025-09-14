La dominicana Marileidy Paulino inició con autoridad la defensa de su título mundial de 400 metros al imponerse en una serie tranquila con tiempo de 49.85, aflojando el ritmo en los metros finales, este domingo en Tokio.

También se clasificaron directamente a las semifinales sus principales rivales: la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone (49.41) y la bareiní Salwa Eid Naser (49.13), quien registró la mejor marca de la ronda.

Paulino reafirmó así su buen estado de forma en el estadio Nacional, escenario donde se consagró ante el gran público al conquistar dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021) —en los 400 m y en el relevo mixto 4×400 m—.