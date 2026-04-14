Santo Domingo.- La presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Marivell Contreras, resaltó el “legado imborrable” del fallecido periodista y productor de televisión Carlos Batista Matos, a quien definió como una figura clave en la evolución del periodismo de espectáculos en la República Dominicana.

Durante sus declaraciones, Contreras destacó que Batista Matos fue “un periodista de formación”, cuya carrera estuvo marcada por capacidades extraordinarias que convirtieron cada uno de sus trabajos en verdaderas lecciones de ejercicio periodístico.

“Leerlo era aprender”, expresó, al recordar sus inicios cuando seguía sus publicaciones como referencia profesional.

La también comunicadora subrayó el compromiso del veterano cronista con la defensa del arte nacional y el respaldo constante a los artistas dominicanos, consolidándose como un acompañante clave en múltiples etapas del desarrollo cultural del país.

Asimismo, valoró los reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria, que evidencian su impacto en la industria.

Contreras enfatizó que figuras como Carlos Batista Matos, junto a otros referentes como José Cáceres, Miguel Ángel Herrera y Fanny Santana, formaron parte de una generación que transformó y tecnificó la crónica de arte, elevando su nivel y dignificando una especialidad que en el pasado era subestimada.

En ese sentido, afirmó que gracias a ese grupo de profesionales hoy existe una estructura sólida dentro del gremio, representada por Acroarte, así como un legado que obliga a las nuevas generaciones —tanto en medios tradicionales como digitales— a ejercer el periodismo con criterio, justicia y respeto hacia el público y los artistas.