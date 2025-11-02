Las palabras de Vladimir Guerrero Jr. tras la final de la Serie Mundial muestran un sentimiento de orgullo profundo, a pesar de que el resultado final no fue el que el equipo de Toronto anhelaba.

Sus declaraciones iniciales marcan el tono de la meditación: «no se terminó de la manera que queríamos pero hay que seguir dando las gracias a Dios por todo…». Dijo Vladdy

Asimismo Guerrero mostró satisfacción por el trabajo realizado donde resaltó el trayecto de la temporada, así como el esfuerzo del equipo: «yo digo que podemos perder la batalla pero no la guerra…».

Puedes leer: Vladimir Guerrero Jr. rinde tributo a ícono del hockey canadiense antes del Juego 7

Esta frase el toletero dominicano sugiere que, aunque el campeonato se les escapó en el dramático séptimo juego contra los Dodgers, el desempeño general y la lucha mostrada a lo largo de la postemporada constituyen una victoria moral significativa para el jugador.

El primera base de Toronto fue enfático en su reconocimiento al trabajo de sus compañeros, destacando que su orgullo no se limita a sus logros individuales.

Subrayó la contribución del grupo: «Obviamente me siento orgulloso no solamente de lo que yo hice en la temporada sino de lo que hizo el equipo…». Este énfasis en el compañerismo es fundamental, especialmente considerando las dificultades que enfrentaron durante la serie.

Te puede interesar: Los Dodgers son campeones de la Serie Mundial 2025; Vencen 5-4 a Toronto en extra innings

Un punto crucial en las declaraciones de Guerrero Jr. fue la mención de las bajas que afectaron al equipo: «obviamente teníamos muchas personas que nos tenían fuera de base.». A pesar de tener ausencias importantes, el equipo logró llevar la serie hasta la segunda entrada extra, remontando una desventaja de 4-2 en la octava entrada. Este acto de superación frente a la adversidad es lo que, según él, les permitió «demostrar quiénes son».