Más de 230 mil pasajeros llegaron al país en los primeros días de diciembre

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS. – Más de 230 mil pasajeros han llegado a la República Dominicana durante los primeros días del mes de diciembre, lo que refuerza las proyecciones de las autoridades aeroportuarias y de Aerodom de que este año se alcanzará una cifra récord en el movimiento de viajeros.

Este aumento en el flujo de pasajeros corresponde, principalmente, a dominicanos residentes en el exterior, quienes cada año retornan al país para celebrar las fiestas navideñas junto a familiares y amigos. La mayoría procede de Estados Unidos, Puerto Rico y diversos países de Europa.

Cifra récord en la llegada de viajeros

“Esperamos que a partir de esta fecha lleguen otros 300 mil pasajeros, por lo que estamos seguros de que este año tendremos una cifra récord en la llegada de viajeros con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo”, indicaron autoridades del sector aeroportuario.

Quizas te interese: El PRSC es el partido más exitoso de República Dominicana desde 1962

Los criollos arriban al Aeropuerto Internacional de Las Américas cargados de maletas con mercancías y artículos para sus familiares, aprovechando la disposición del Gobierno que permite ingresar al país hasta 5,500 dólares en artículos libres de impuestos.

Familias completas

Todos los vuelos procedentes de Nueva York, Miami, Boston, Orlando, Atlanta, Filadelfia, Puerto Rico, así como de Francia, España, Italia y Alemania, están llegando repletos de pasajeros, en muchos casos con familias completas.

Asimismo, se registra una notable llegada de vuelos desde Centroamérica y Sudamérica, y de acuerdo con informes, varias aerolíneas evalúan aumentar sus frecuencias ante la creciente demanda de asientos.

Las autoridades recordaron que la facilidad otorgada a los dominicanos en el exterior para ingresar artículos por un valor de hasta 5,500 dólares libres de impuestos estará vigente hasta el 25 de enero de 2026.