Más empleos

El Banco Central informó que la economía dominicana registró un aumento interanual promedio de 133,915 nuevos puestos de trabajo durante 2025, lo que eleva a 5,139,915, la cantidad promedio de personas ocupadas, datos arrojados por la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).

Los puestos de trabajo formales representaron el 98.5 % del total de nuevas plazas laborales, por lo que la informalidad laboral se redujo en 1.4 % puntos porcentuales, de 55.5 % al 54.1 %, en tanto que la tasa de desocupación abierta, porcentaje de desocupados que buscan activamente empleos, se ubicó en 5.0 %.

La evaluación de mercado laboral durante el año pasado arroja resultados positivos con la creación de casi 134 mil nuevos empleos, la mayoría formales, lo que ha sido resaltado por el Gobierno, que tiene la misión de impulsar o promover las actividades económicas a través de la inversión de capital.

Del incremento de más de 117 mil ocupados netos registrado durante los últimos 12 meses, los empleos formales representaron el 72.7, mientras que los informales aportaron un 27.3%, buena señal de que el mercado laboral emprende marcha hacia la formalidad, en la cual los asalariados tienen acceso a la seguridad social.

El banco emisor junto a la Junta Monetaria ejecuta políticas monetarias encaminadas a blindar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación, reducir las tasas de interés y estabilizar el mercado cambiario, lo que también promueve la creación de empleos en los distintos estamentos del sector privado.

Corresponde al Gobierno aumentar de manera sostenida la inversión de capital dirigida a la dinamización de los sectores construcción, agropecuaria, comercio, transporte, Pymes y manufactura, lo que permitiría un incremento mayor en la generación de empleos formales, meta que se torna difícil a causa de los problemas en el entorno externo, matizado por incertidumbre económica y geopolítica.

El informe de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo ha tenido un resultado alentador, pero no suficiente porque la economía dominicana posee capacidad instalada y operativa para incrementar de manera sostenida la cantidad de nuevos empleos, así como para reducir la tasa de ocupados informales.

Los esfuerzos del Banco Central se dirigen a garantizar mayor flujo de financiamiento, a menor costo a los sectores productivos con potencialidades para generar empleos, pero la fórmula infalible la tiene el Gobierno con sólo abrir la llave de la inversión pública y cerrar la del gasto público superfluo e improductivo.