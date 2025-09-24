Mauricio Báez saca el corazón de campeón ante San Carlos 85-83

Pone su récord en 1-1, Gerardo Suero lidera ofensiva con 21 puntos, Shamil Ballas clave viniendo desde el banco

En otro clásico de una de las rivalidades más icónicas del baloncesto dominicano, el club Mauricio Báez superó 85-83 al club San Carlos para colocar su marca en 1-1 en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

Con el encuentro igualado a 81 puntos, restando 32 segundos, Shamil Ballas robó un balón a Eddy Polanco, luego Richard Bautista cruzó al lado ofensivo mauriciano y pasó el balón a Juan Miguel Suero quien le dio ventaja a los de Villa Juana 83-81.

San Carlos tuvo la oportunidad de igualar las acciones, cuando Jaison Valdez lanzó una flotadora y erró el intento, Juan Guerrero hizo un tapeo y también falló. Luego llegó una falta sobre Gerardo Suero quien sentenció el partido desde la línea de tiros libres 85-81 restando seis segundos.

San Carlos pudo anotar en la próxima gestión para colocar el marcador 85-83. Mauricio pidió tiempo y al sacar el balón expiró el tiempo reglamentario.

Ofensiva repartida

Gerardo Suero anotó 21 puntos para comandar el ataque ofensivo del club Mauricio Báez, agregó cinco rebotes. El refuerzo norteamericano Tony Farmel le secundó con 18 tantos, Juan Miguel Suero 15 y Richard Bautista 14 y repartió 11 asistencias.

Clave

El hombre clave en el triunfo por Mauricio Báez fue Shamil Ballas, quien produjo 9 puntos viniendo desde el banco y anotó en momentos claves durante el último parcial para mantener al Mauricio en juego ante un San Carlos que nunca bajó la marcha.

Por San Carlos

Por los sancarleños, Anyeuri Castillo lideró con 27 puntos y seis asistencias, Juan Guerrero 17 tantos más seis rebotes, y 15 para Eddy Polanco.

Cuatro equipos se igualaron en sus récords de ganados y perdidos, todos con 1-1, Mauricio, San Carlos, Huellas y Los Prados.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos de hoy

El TBS Distrito 2925 continúa su accionar este miércoles con su cuarta fecha de celebración de partidos de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo B.

A las 4:00 de la tarde, se miden los clubes Rafael Barias ante El Millón, y a las 6:00, Bameso versus San Lázaro.