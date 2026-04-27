El mánager interino de los Boston Red Sox, Chad Tracy, habla durante una conferencia de prensa el domingo 26 de abril de 2026 en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)

Thomas Harrigan (MLB) |

Los Medias Rojas realizaron varios movimientos este lunes para completar su cuerpo de coaches del equipo grande, ahora bajo la dirección interina de Chad Tracy, dos días después de despedir al dirigente puertorriqueño Alex Cora y a cinco miembros de su staff.

El club informó que el coach de primera base e instructor del infield, el boricua José Flores, asumirá como coach de banca interino, posición que ocupaba su compatriota Ramón Vázquez. En su lugar, el coordinador de Ligas Menores, Pablo Cabrera, fue ascendido como coach de primera base interino e instructor de los jardines.

Asimismo, Jack Simonetty, quien inició la temporada como coach de bateo en el equipo de Nivel de Novatos, fue designado como asesor del área de bateo.

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En otros movimientos, los Patirrojos subieron al dirigente de Doble-A Portland, Chad Epperson, para desempeñarse como coach de tercera base interino, en sustitución de Kyle Hudson, según un reporte de Chris Cotillo.

Además, el conjunto de Boston convocará al coach de bateo de Triple-A, Worcester, Collin Hetzler, para integrarse al grupo de instructores ofensivos, tras la salida de Peter Fatse, Dillon Lawson y Joe Cronin.

De acuerdo con Cotillo, los Medias Rojas prevén designar a Hetzler y a John Soteropulos como coaches de bateo, aunque la organización no lo ha confirmado oficialmente.

El mánager interino de los Medias Rojas de Boston, Chad Tracy, regresa al banquillo tras ponerse de pie para el himno nacional antes de un partido de béisbol contra los Baltimore Orioles, el domingo 26 de abril de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)

Se espera que el coach de pitcheo Andrew Bailey, el coach de bullpen, Chris Holt y el coach de receptores Parker Guinn permanezcan en sus funciones.

Con estos ajustes, la organización reconfigura su estructura técnica inmediata bajo la dirección interina de Tracy, mientras define el rumbo del equipo tras la salida de Cora.