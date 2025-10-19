La joven Melissa Queenie Sapini, de 22 años, fue coronada este fin de semana como Miss Universo Haití 2025, convirtiéndose en la representante oficial del país para la 74ª edición del certamen de Miss Universo, que se celebrará a finales de este año.

Actriz, modelo y reportera de noticias, Melissa Queenie, como es conocida en redes sociales, nació y creció en North Attleboro, Massachusetts (EE. UU.), en el seno de una familia haitiana.

Su madre emigró desde Haití en 2001, buscando mejores oportunidades para ella y sus hijos, historia que la reina considera “una fuente de inspiración constante”.

Al recibir la corona, Sapini destacó el significado de su triunfo más allá de la belleza.

“Esta corona no solo representa belleza, sino también la fuerza, la esperanza y la resiliencia del pueblo haitiano. Quiero ser una voz para mi país y para todos los jóvenes de la diáspora que luchan por mantener viva su identidad”, expresó emocionada.

Compromiso con la educación y la igualdad

Melissa Queenie anunció que su participación en el Miss Universo 2025 estará centrada en promover la educación, la igualdad de género y la visibilidad de las comunidades migrantes haitianas en el mundo.

“Soy producto de dos mundos: la tierra que me vio nacer y la que me enseñó a soñar. Mi misión es unir ambos con amor y orgullo”, afirmó en su primer mensaje oficial como Miss Universo Haití 2025.

Su coronación fue ampliamente celebrada tanto en Haití como entre las comunidades haitianas radicadas en Estados Unidos, que la consideran símbolo de una nueva generación de mujeres con talento, preparación y compromiso social.

Formación y trayectoria

Desde pequeña, Sapini mostró interés por la comunicación y las artes escénicas. Cursó estudios en North Attleboro High School (2017-2021) y actualmente finaliza una licenciatura en Periodismo Televisivo en la Universidad de Suffolk, en Boston.

Durante su etapa universitaria, ha destacado por su liderazgo y participación en proyectos estudiantiles de medios, además de colaborar como voluntaria en iniciativas culturales dedicadas a la diáspora haitiana.

Con su elección, Melissa Queenie Sapini llevará la bandera de Haití al escenario del Miss Universo 2025, donde buscará proyectar la riqueza cultural, la fuerza femenina y el espíritu indomable de su pueblo.