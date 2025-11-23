Melvyn López considera que la mística mauriciana ha sido la clave del éxito para que el club Mauricio Báez sea el rey de los torneos de baloncesto superior del Distrito Nacional.

Mística

Melvyn, “El rey de los anillos” entiende que, si hay un equipo que le cae como anillo al dedo el término de “mística” en el baloncesto dominicano, es el club Mauricio Báez.

Melvyn López, entrenador de la escuadra del Club Mauricio Báez, organización enclavada en el sector de Villa Juana, logró su tercera corona consecutiva al vencer al San Carlos en la serie final 4-1.

“La clave del éxito del Mauricio Báez ha sido la mística y no se trata de nombrarla, sino de hacerla realidad” aseguró López.

El Clásico

El hecho de que el principal núcleo del equipo superior que viene de coronarse como campeón por tercera edición de manera consecutiva y que además logró su sexta corona en 9 temporadas, tenga alrededor de 20 años compartiendo en la cancha, es sinónimo de mística.

“El imperio”

Lo que hoy se conoce como “El imperio”, primero vivió una época de reinado a nivel juvenil en el Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez y en los torneos presuperiores de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional en categoría U-25.

El talento individual de cada miembro de esta generación de jugadores que incluye a Gerardo Suero, Juan Miguel Suero, Rayner Moquete, Diego Moquete, Danilo Núñez, Miguel Evangelista, Yohansi Minaya, Pavel Domínguez, Brayan Martínez, entre otros; se complementó para ser una fuerza demoledora a nivel colectivo.

Felicita estructura

Melvyn López felicitó a toda la estructura organizativa del Mauricio Báez por confiar en su talento nativo y darle continuidad a través de los años a un proyecto que inició con un objetivo hace más de una década y que todavía pertenece a la élite del baloncesto dominicano.

Formadores

Junto a Melvyn López resaltó el aporte de José -Boyón- Domínguez, actual presidente del club y quien fue clave en la estructuración de esta generación de jugadores que por más de una década ha representado los colores del club.

La mano derecha de Melvyn López en todo este trayecto ha sido Ruddy Martínez, primer asistente del equipo y quien también ha estado presente en el desarrollo de cada uno de los jugadores de la franquicia superior.

La figura de Julio César Javier -Ayata- también fue de gran valía en los títulos que obtuvo el Mauricio Báez en el Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez.

Un nombre que no se puede dejar de mencionar es el de Ramón Peguero (Ogarro), pues fue el encargado de trabajar con este núcleo en las categorías formativas.

“Sin Ogarro no hay Mauricio Báez, ha sido pieza fundamental del éxito de Mauricio Báez”, dijo Melvyn.

Una colaboración del periodista Marcos Nivar de la redacción deportiva de El Nacional, quien conversó ampliamente con Melvyn López sobre difrentes aspectos.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.