Reconocen a Melvyn López; resalta apoyo de Boyón

Santo Domingo.- Los entrenadores del proyecto de Selecciones Nacionales de las Categorías Menores de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) escogieron a unanimidad a Melvyn López como el más destacado del año 2024.

Visiblemente sorprendido y emocionado, López agradeció el gesto de sus homólogos, señalando que la escogencia para el reconocimiento es un compromiso para seguir haciendo el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de su carrera.

“Los buenos resultados han sido satisfactorios en los distintos escenarios donde me ha tocado realizar mi trabajo”, manifestó López, quien dijo estar sorprendido por la escogencia de sus colegas entrenadores.

La entrega de la distinción al técnico López formó parte del tradicional encuentro navideño celebrado el pasado jueves por los directivos de la Fedombal, y en el que estuvieron presentes miembros de las 32 Asociaciones afiliadas al organismo, así como los entrenadores, jugadores de las selecciones masculina y femenina, y personal administrativo.

El breve y emotivo acto de reconocimiento sorpresa a Melvyn López fue encabezado por el ingeniero Rafael Uribe, presidente de Fedombal, acompañado del vicepresidente Junior Páez (Jipy), y del inmortal del Deporte José –Maíta- Mercedes, quien dirige el proyecto de Selecciones Nacionales de Categorías Menores de ese organismo federado.

Tras recibir el reconocimiento, López agregó: “Ustedes, que son mis compañeros, me sorprenden con esta premio, me hicieron ir a los recuerdos de mi infancia y adolescencia con mi reciente fallecida madre, quien fue la personal que me introdujo en el baloncesto y abrió el camino para ser quien soy hoy día”.

Adames y Boyón

“Gracias a ella he logrado lo que he podido en la vida y en el baloncesto, y extiendo mi agradecimiento a Miguel Adames, presidente del club Parque Hostos, en La Vega; a mi padre deportivo, el Inmortal del Deporte José -Boyón- Domínguez, y al presidente de Fedombal, el ingeniero Rafael Uribe, quienes me dieron la oportunidad y el impulso necesario”, dijo López.

El técnico de baloncesto destacó que Adames le abrió paso en la dirigencia nacional, mientras que Boyón Domínguez hizo lo propio en originario y amado club Mauricio Báez desde la categoría minibasket hasta el seleccionado superior, en tanto que Uribe le dio la oportunidad para dirigir el equipo nacional.

