  Mercado cambiario

La Junta Monetaria aprobó el jueves una serie de medidas que procuran disminuir factores especulativos que desvirtúan al mercado cambiario, entre la que se incluye la que obliga a que todas las operaciones de compra y venta superiores a 10,000 dólares se registren en la plataforma electrónica del Banco Central.

Con esa nueva reglamentación el banco emisor podrá contar en tiempo real con información completa sobre precios y volúmenes transados en el mercado de divisas en dólares y euros, lo que garantiza mayor transparencia y efectividad en la ejecución de la política cambiaria.

Debería subrayarse que a la economía dominicana ingresan anualmente en promedio unos US$43 mil millones, lo que representa casi un tercio del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que el déficit de cuenta corriente se mantiene cerca del 3.4 % del PIB, financiado casi en su totalidad por la inversión extranjera directa, que alcanzo US$4.523 millones en 2024.

Las principales fuentes de divisas (exportaciones nacionales y de zonas francas, remesas, turismo e Inversión Extranjera Directa) mantienen crecimiento interanual, aun cuando  la economía proyecta una expansión de 3.0 %, afectado, según las autoridades, por  el incierto entorno internacional.

El valor promedio de la prima del dólar fue estimado en el Presupuesto General del Estado de 2025 en RD$61.19, consistente con las proyecciones de ingresos de divisas y de inversión extranjera directa, de unos US$43,000 millones, ataviado con reservas internacionales del Banco Central de US$14,000 millones, equivalentes a cinco meses de financiamiento de las importaciones.

El programa de inyección de liquidez a la economía no constituye un factor disruptivo en el deslizamiento del tipo de cambio, porque esos recursos fluyen hacia sectores productivos a tasas competitivas,  aunque la medida que obliga a registrar en el Banco Central operaciones de compra y venta superiores a 10 mil dolares, evitará que esos capitales se utilicen con fines especulativos.

El valor relativo del dólar debería reflejar el comportamiento de una economía  a la que ingresan más de 43 mil millones de dólares al año, que sus exportaciones crecen a la par con sus importaciones y que su Banco Central posee reservas internacionales equivalentes al 14 % del PIB, aun cuando la proporción de la deuda pública  del sector no financiero se acerca al 50 %  del PIB.

Por las razones expuestas y muchos otros factores otorgan razón a la Junta Monetaria para adoptar medidas que frenen o desalienten atisbo de especulación en el mercado cambiario de divisas, cuyo valor debería reflejar las proyecciones insertas en el Presupuesto Nacional.

