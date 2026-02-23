Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió «alerta verde» para seis provincias, debido a posibles inundaciones que pueda provocar un frente frío y una vaguada sobre el territorio dominicano, a partir de este martes.

Meteorología informó que el alerta rige para las provincias Espaillat, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Monte Cristi, Hermanas Mirabal y Valverde, todas en el norte de República Dominicana.

En dichas poblaciones se pronostica aguaceros de moderados a fuertes desde las primeras horas del martes, de acuerdo al pronóstico.

Asimismo, se emitió una advertencia para los propietarios de embarcaciones de la costa norte, a quienes se recomienda mantenerse en puerto debido al oleaje anormal en el Atlántico.