Santo Domingo.- Usuarios del Metro de Santo Domingo reportaron este miércoles nuevas fallas en el servicio. La avería afectó el tramo entre las estaciones Máximo Gómez y Mamá Tingó, provocando retrasos y aglomeraciones.

Más temprano, también se registraron inconvenientes en la estación María Montez, en la autopista Duarte, lo que aumentó la preocupación por la frecuencia de estos incidentes en la red.

La situación generó un fuerte congestionamiento en el puente Presidente Francisco Jacinto Bienvenido Peynado, donde numerosos transeúntes se vieron obligados a continuar su recorrido a pie.

Unidades del Cuerpo de Bomberos permanecen en la zona, aunque las autoridades aún no han ofrecido una versión oficial sobre el origen de la avería ni su alcance.

Leer:

“Gente, al parecer cuando se mueve este metro… es que hay un vagón quedado aquí en medio de los rieles, en dirección a Villa Mella. Entonces los metros que vienen desde el Centro de Los Héroes hacia Mamá Tingó, cuando llegan a Los Taínos cambian de carril, llegan a la Generalísimo Máximo Gómez y desde ahí se devuelven”, según una fuente.