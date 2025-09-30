República Dominicana no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas

Santo Domingo – El Gobierno de la República Dominicana anunció este martes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitadas a la X Cumbre de las Américas, programada para los días 4 y 5 de diciembre en Punta Cana.

Según un comunicado de la Cancillería, la decisión busca priorizar el éxito del encuentro y garantizar la mayor participación posible, dadas las circunstancias de polarización política en la región. La nota destaca que la medida es de carácter multilateral y no afecta las relaciones bilaterales históricas y cordiales que República Dominicana mantiene con estos países.

Quizas te interese: EE.UU. demanda al Alguacil de Los Ángeles por retrasos en permisos de porte de armas

República Dominicana no invitará:

En el caso de Cuba, la Cancillería destacó que las relaciones son históricas y sólidas, con intercambios bilaterales beneficiosos. Con Nicaragua, se mantiene una relación cordial en foros como el SICA, la Celac y la ONU, además de un comercio equilibrado. Sobre Venezuela, se recordó que República Dominicana no ha reconocido las dos últimas elecciones presidenciales, y las autoridades venezolanas han suspendido relaciones diplomáticas con el país.

El gobierno dominicano consideró que la exclusión de estos tres países favorecerá la mayor convocatoria y el desarrollo del foro, asegurando un diálogo político amplio y representativo a nivel hemisférico.