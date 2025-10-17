Santo Domingo.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,131 nacionales haitianos fueron detenidos durante amplios operativos de interdicción realizados en diferentes puntos del país, mientras que 1,279 fueron deportados hacia su territorio, en cumplimiento de la legislación migratoria dominicana.

Las acciones se llevaron a cabo con el apoyo de las instituciones de seguridad ciudadana, entre ellas el Ejército de la República Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), bajo la coordinación del Ministerio de Defensa.

Entre las provincias con mayor número de extranjeros retenidos figuran el Gran Santo Domingo (138), Santiago (82), Puerto Plata (72), Jimaní (64), Elías Piña (54), La Vega (49) y Pedernales (47).

Durante los operativos, los miembros del Ejército reportaron la captura de 257 personas, la Policía Nacional de 125 y el Cesfront de 49, según los informes oficiales.

Los deportados fueron entregados a las autoridades migratorias haitianas a través de los pasos fronterizos de Dajabón (497), Elías Piña (564), Jimaní (123) y Pedernales (95).

La DGM precisó que estas acciones se ejecutan con estricto respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los extranjeros, reafirmando el compromiso del Estado dominicano con la seguridad, el orden y la aplicación transparente de las leyes migratorias.