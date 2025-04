Santo Domingo. – La ministra dominicana de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este lunes que la actual administración ha alcanzado «cifras históricas» en materia de repatriaciones, al ejecutar 187,983 deportaciones de migrantes haitianos irregulares desde octubre de 2024, de los cuales 93,357 so hasta este 7 de abril.

Durante una rueda de prensa Raful advirtió que estos números reflejan la grave crisis humanitaria en Haití, país que describió como “sumido en un estado de caos”.

“Esto no es un dato que deba llenarnos de orgullo. Preferimos un Haití estable, que no produzca inmigrantes. Pero mientras persista la inestabilidad, garantizaremos la seguridad de nuestra nación”, expresó la ministra al concluir un encuentro de cada lunes con el presidente Luis Abinader en la se de la Policía donde el mandatario pasa balance a la seguridad ciudadana con la alta dirigencia militar y policial.

También te puede interesar:

El encuentro contó con la participación del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, quien fungió como anfitrión del acto.

Raful también informó que la Dirección General de Migración (DGM) se integrará de manera formal a la Fuerza de Tarea Conjunta, representada por su director, Luis Rafael Lee Ballester, con el objetivo de reforzar el control de las variables e indicadores en los operativos migratorios.

Dijo que esta labor contará con el apoyo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.

Encuentro de cada lunes con el presidente Luis Abinader en la se de la Policía donde el mandatario pasa balance a la seguridad ciudadana con la alta dirigencia militar y policial. / Fuente externa.

Enfatizó que la política migratoria no debe ser usada con fines partidarios y reiteró el compromiso del Gobierno con la aplicación estricta de la ley.

“Si aquí estuviéramos politizando el tema y jugando con un tema sensible para la seguridad nacional, no hiciéramos este trabajo ni habláramos con los hechos. Quienes lo instrumentalizan habrán perdido la batalla, porque como autoridades no descansaremos hasta hacer cumplir la ley”, sentenció.

Raful destacó, además, el fortalecimiento de la frontera y la implementación de tecnología avanzada, como sistemas de registro biométrico, para garantizar un control migratorio más eficiente.