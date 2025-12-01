Miguel Vargas Maldonado en reunión de la IS en Malta. / Fuente externa.

Malta.– El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, Miguel Vargas Maldonado, enfatizó el domingo la necesidad de revitalizar la democracia regional y avanzar hacia un multilateralismo más eficaz, durante el Consejo Mundial de la Internacional Socialista (IS) celebrado en Malta.

El también vicepresidente mundial de la organización destacó que la IS debe asumir un rol más activo en la defensa de la justicia social, la libertad y el progreso en América Latina y el Caribe, especialmente frente a las crisis políticas y humanitarias que atraviesan Haití, Nicaragua y Venezuela.

En ese contexto, anunció que sometió varias resoluciones relacionadas con estas situaciones, las cuales fueron depositadas formalmente ante la Secretaría General de la IS.

Vargas reconoció además la labor del presidente de la IS, Pedro Sánchez, “por su liderazgo sereno pero firme”, y agradeció la hospitalidad del Partido Laborista de Malta y del primer ministro Robert Abela.

Democracia, estabilidad y calendario electoral regional

El dirigente político afirmó que Malta representa “lo que la socialdemocracia siempre ha defendido: el diálogo frente al conflicto y la dignidad humana como brújula moral”.

Señaló que el continente se encamina hacia un año decisivo en 2026, con elecciones presidenciales en Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil, comicios que podrían modificar el equilibrio político regional.

Por ello, subrayó que la Internacional Socialista debe respaldar activamente a sus partidos miembros, no solo mediante observación electoral, sino también con una agenda coordinada de cooperación y acompañamiento.

Vargas advirtió que la región enfrenta un clima complejo, marcado por tensiones internas y una creciente polarización que exige mayor articulación entre las fuerzas progresistas.

Tecnología, innovación y contrato social

Durante su intervención, el dirigente dominicano llamó a enfrentar con visión progresista los cambios derivados de la inteligencia artificial y la transformación digital.

Alertó que estos avances pueden convertirse en “una gran herramienta del progreso o en un nuevo instrumento de dominación”, dependiendo de cómo sean regulados.

Por esa razón, insistió en la construcción de un nuevo contrato social que vincule la innovación con la protección y la dignidad laboral.

Aseguró que la socialdemocracia debe liderar este debate desde una perspectiva que combine modernización tecnológica con justicia social.

Posicionamiento sobre crisis regionales y solidaridad internacional

En relación con Haití, Vargas sostuvo que la misión de apoyo autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU “solo tendrá sentido si se traduce en paz, reconstrucción, elecciones libres y desarrollo sostenible”.

Reiteró su condena al régimen de Nicaragua por la criminalización de la disidencia y señaló que Venezuela sigue sin condiciones democráticas plenas para su población.

Asimismo, expresó la solidaridad del Comité regional con el pueblo de Jamaica ante los daños ocasionados por el huracán Melissa.

Alertó sobre el avance del autoritarismo, el populismo y la desigualdad estructural, fenómenos que —dijo— amenazan la estabilidad global.

Llamado a renovar la visión de la socialdemocracia

Vargas cerró su intervención con un llamado a renovar la visión global de la socialdemocracia.

Planteó impulsar una agenda que combine igualdad con innovación, justicia con crecimiento y libertad con sostenibilidad.

Afirmó que cuando la socialdemocracia asume su responsabilidad histórica con propósito y coherencia, contribuye a devolver equilibrio al mundo.

Calificó este objetivo como “urgente y necesario” ante los desafíos contemporáneos.