Nueva York.- Cerca de cuatro mil dominicanos asistieron este sábado por la noche al acto que encabezó el presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y ex presidente de la RD, doctor Leonel Fernández, en el Alto Manhattan.

La actividad se abrió a eso de las 5:00 de la tarde en el “Armory”, ubicado en la avenida Fort Washington con la calle 168, e iniciaron presentando a los artistas El Gringo de La Bachata, Los Toros Band, El Jeffry, Jandy Ventura, Alex Bueno, Ramfiel, Luis Rafael, Fulanito, Andy Andy, Daysi y Urbanda, entre otros.

Entre canción y canción los asistentes lanzaban diversas consignas a favor del ex mandatario, bailaban y desglosaban sus pasados gobiernos.

El ex presidente llegó pasada las 9:00 de la noche e inmediatamente se dirigió a la multitud: “Ya me habían indicado que este era otro gran acto; lo estaba siguiendo por streaming, lo veía llegar a todos ustedes, pero no me imaginaba que al estar aquí físicamente con ustedes, era una actividad de la magnitud que ha adquirido aquí”.

Miles asisten a acto de Leonel en Alto Manhattan

También te podría interesar: Esperan miles dominicanos al acto Leonel en Alto Manhattan

Y añadió: “realmente hoy estamos demostrando que, el año próximo, en el 2024, la FP va a dirigir los destinos de la RD”.

“Esta es una gran manifestación de apoyo, es un acto de confianza de que los hombres y la mujeres de la FP pueden garantizar la paz, armonía y sosiego de la sociedad dominicana; pero al mismo tiempo, el progreso y la prosperidad, porque ya tienen un legado que le pueden exhibir al pueblo dominicano, y eso es lo que genera la confianza que hoy concitamos para seguir el crecimiento en el corazón del pueblo dominicano”, dijo seguido de prolongados aplausos de los asistentes.

“El próximo 25 de septiembre, al conmemorarse el 60 aniversario del derrocamiento del primer gobierno democrático electo después de la caída de la tiranía trujillista, nosotros, los discípulos de Juan Bosch vamos a la Junta Central Electoral (JCE) a depositar ahora nuestro padrón de dos millones de dominicanos(as) que trabajan por un mejor porvenir para el pueblo dominicano”, agregó.

“Ya está muy claro, fuera de campaña, el decorado oficial, la presencia de ustedes nos indica que aquí en NY, en los Estados Unidos, la fuerza política dominante se llama la Fuerza del Pueblo”.

Y continuó diciendo, “en Manhattan, la Fuerza del Pueblo, en El Bronx, y la multitud respondía a unísono la FP; en Connecticut la FP, en NJ la FP, en Long Island, Boston, Lawrence, Providence, Pensilvania, Las Carolinas, en la Florida y en la RD, con la Fuerza del Pueblo venceremos”, concluyó en medio de la algarabía y aplausos.

Un grupo de alrededor de 40 ciudadanos pertenecientes al movimiento “Acción Rápida” se instaló frente al local a eso de las 4:00 de la tarde y vociferaban consignas en contra del ex mandatario. Abandonaron voluntariamente el lugar a eso de las 6:40 de la noche, dos horas antes de que el ex mandatario llegara al lugar.

Asimismo, el reconocido productor artístico en la Gran Manzana, Jay Peña, productor general del evento, declaró ante varios periodistas que hubo amenazas de bomba contra el acto, pero todo resultó ser falsa alarma.