Así era el flujo masivo de personas ayer en la calle José Martí. / Jorge González. / El Nacional

Santo Domingo.-El espíritu de la Navidad no solo se siente en las luces, sino también en el intenso dinamismo económico que arropa las principales arterias y plazas comerciales de la capital, pero muy en especial en la avenida Duarte y la calle José Martí que han registrado un aumento masivo en la afluencia de ciudadanos que buscan aprovechar las ofertas de temporada.

Durante todo este mes de diciembre y en especial los fines de semana, desde tempranas horas de la mañana, miles de compradores se desplazan por estas vías, convirtiendo el tránsito en un desafío y las aceras en un desfile constante de paquetes y bolsas.

Los comerciantes reportan que las ventas han superado las expectativas en comparación con semanas y años anteriores.

“Desde que yo era pequeño mis padres me traían aquí a la Duarte a comprarme la ropa de Navidad. Ahora yo vengo con mis hijos a comprarle las ropas y los zapatos”, según Antonio Vásquez.

También te puede interesar:

Las emblemáticas vías antes mencionadas se han consolidado como el epicentro de las compras navideñas de una parte de la población de ingresos medios. En la tarde de este sábado estas vías se transformaron en un verdadero hervidero humano donde miles de personas y vehículos se confundieron en un intenso movimiento comercial.

Desde tempranas horas, los visitantes inundaron cada tramo de las calles en busca de mercancías, calzado y decoraciones.

El flujo masivo fue tal que, por momentos, la distinción entre las aceras y el asfalto desapareció, reflejando el auge de la temporada y la preferencia de los ciudadanos por esta tradicional arteria comercial para rendir su presupuesto navideño.

“A decir verdad yo no me puedo quejar. El viernes negro me fue bien y durante estos días del mes de diciembre la cosa ha estado buena, y eso que toda vía faltan día buenos como son antes de Año Nuevo”, expresó Juan Tavares buhonero vendedor de ropas.

Según un recorrido realizado por la zona, las preferencias de los consumidores están claramente marcadas. El flujo de ventas se concentra principalmente en cuatro renglones: Ropa, calzado, decoraciones (arboles, luces y adornos para el hogar) utensilios de cocina yel hogar.

Pese a las aglomeraciones y el congestionamiento vehicular, el ambiente es de optimismo entre los buhoneros y propietarios de tiendas, quienes esperan que el flujo de clientes se mantenga constante hasta la llegada del Día de Reyes.