EE.UU.- Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, habría presentado una acusación formal contra su compañero de elenco David Harbour por acoso y bullying, según reportes de Daily Mail y Page Six.

La denuncia se realizó antes del inicio de la filmación de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix, y supuestamente incluía «páginas y páginas de acusaciones».

Queja presentada antes del rodaje final

Aunque los detalles exactos de la investigación interna no han sido revelados, se confirmó que el proceso se extendió por varios meses. Según las fuentes, la denuncia no involucra conducta sexual inapropiada, sino presuntos actos de intimidación en el set.

Durante la grabación, Millie habría estado acompañada por un representante personal para garantizar su seguridad. Hasta el momento, Netflix y los representantes de ambas estrellas no han emitido comentarios públicos sobre el caso.

Desde el inicio de la serie en 2016, Harbour ha mantenido un vínculo cercano y protector con Millie Bobby Brown, quien comenzó a actuar en la producción a los 12 años.

En diversas entrevistas, el actor ha descrito su relación con la joven actriz como paternal, asegurando sentirse responsable de su bienestar y desarrollo en un entorno de alta presión mediática y laboral.

La filtración de la acusación coincide con un período de cambios personales para Harbour, quien recientemente puso fin a su matrimonio con la cantante Lily Allen tras cuatro años de relación.



Según reportes, la separación habría ocurrido en medio del estrés asociado a la investigación interna en el set, aunque la cantante lo habría apoyado durante todo el proceso.

El desarrollo de la quinta temporada de Stranger Things sigue generando gran expectativa entre los fanáticos, mientras que los miembros del elenco original han ido construyendo sus propios caminos profesionales.

Harbour ha señalado que su papel como mentor ha ido disminuyendo a medida que los jóvenes actores ganan independencia, pero siempre ha buscado proteger y guiar a Millie y al resto del elenco original.

Stranger Things debutó en 2016 y se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de Netflix, con récords de audiencia y seguidores en todo el mundo.

La quinta temporada promete cerrar la historia de Eleven, Jim Hopper y el resto del elenco, mientras que la controversia detrás de cámaras añade un nuevo capítulo a la saga.