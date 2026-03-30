Luis Matos, de los Gigantes, conecta un doble ante los Rojos en el encuentro de los entrenamientos de primavera el 6 de marzo del 2026

MILWAUKEE (AP) — Los Cerveceros de Milwaukee han adquirido al jardinero Luis Matos de los Gigantes de San Francisco a cambio de dinero en efectivo.

Milwaukee completó el intercambio el lunes y le hizo un hueco a Matos en la plantilla de 40 jugadores al designar al lanzador zurdo Sammy Peralta para asignación.

Matos había sido puesto en la lista de transferibles por los Giants la semana pasada.

El venezolano de 24 años bateó para .221 con un porcentaje de embasamiento de .266, ocho jonrones, 22 carreras impulsadas y cuatro bases robadas en 57 juegos la temporada pasada. Bateó de 6-11 con dos jonrones durante la serie de tres juegos de los Giants en Milwaukee.

Tiene un promedio de bateo de .231, un porcentaje de embasamiento de .281, 15 jonrones, 61 carreras impulsadas y siete bases robadas en 178 juegos de Grandes Ligas, todos con San Francisco. Jugó 76 juegos con los Giants en 2023 y 45 en 2024.

La temporada pasada, Matos jugó como titular en todas las posiciones del jardín para los Giants, pero pasó la mayor parte del tiempo en el jardín derecho.

Su llegada debería brindarles a los Cerveceros más opciones mientras Jackson Chourio y Andrew Vaughn se encuentran en la lista de lesionados.

Se espera que Chourio esté de baja entre dos y cuatro semanas por una fractura en la mano izquierda. Vaughn estará fuera entre cuatro y seis semanas por una fractura en el hueso ganchoso de la mano izquierda.

Luis Matos desde los San Francisco Giants a cambio de dinero en efectivo, ahora, es parte de los Los Cerveceros de Milwaukee.

“Creo que es un jugador que puede ayudarnos desde el lado derecho, dada la baja de Vaughn y Chourio en este momento”, dijo Matt Arnold, presidente de operaciones de béisbol de los Brewers. “Es un jugador que creemos que puede aportar ofensiva desde ese lado, y es muy atlético. Es un ex prospecto del top 100 que gusta mucho a nuestros cazatalentos”.

Peralta, de 27 años, tuvo una marca de 0-1 con una efectividad de 7.59 en cinco apariciones como relevista con los Angelinos de Los Ángeles la temporada pasada.

Tiene una marca de 2-1 y una efectividad de 5.12 en 30 apariciones como relevista en su carrera con los Medias Blancas de Chicago (2023-24) y los Angelinos.