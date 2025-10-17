Santo Domingo.’El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) reiteró su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, tras los recientes casos de intoxicación registrados en centros educativos de Barahona y Sabana Grande de Boyá.

La institución informó que, a través de su Consultoría Jurídica, ha presentado denuncias formales ante el Ministerio Público de la República Dominicana para esclarecer estos hechos y garantizar que se apliquen las medidas correspondientes.

“Cada caso nos preocupa y nos ocupa profundamente. La seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad absoluta del MINERD, y no escatimaremos esfuerzos para proteger su integridad”, destacó la cartera educativa. Quizas te interese:Los seguridad heridos de la UASD se recuperan tras tiroteo; agresor habría actuado tras altercado previo

Asimismo, la institución señaló que está investigando con máxima determinación los incidentes reportados, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes para identificar las causas y prevenir futuros sucesos.

El MINERD reafirmó que continuará presentando acciones legales ante cualquier situación que ponga en riesgo la salud de la comunidad educativa.

Además, las autoridades educativas han asegurado que se están implementando medidas inmediatas para reforzar los protocolos de seguridad en los centros escolares, mientras se esperan los resultados de las investigaciones en curso.