Ministerio de la Juventud gana premio nacional a la calidad 2025 en República Dominicana

Santo Domingo. – Por primera vez en sus 25 años de fundación, el Ministerio de la Juventud obtuvo el Premio Nacional a la Calidad del Sector Público, en su primera participación, un logro sin precedentes que marca un hito en la administración pública dominicana.

La Medalla de Bronce, otorgada en la XXI edición del galardón que organiza el Ministerio de Administración Pública (MAP), fue recibida por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, durante un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund. Durante el acto se destacó que este reconocimiento fue posible gracias a la adhesión constante a los estándares internacionales que sustentan nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG), bajo las normas ISO 9001, ISO 37001 y ISO 37301.

Este reconocimiento llega en el primer año de gestión del ministro Valdez y evidencia la transformación institucional que impulsa el Ministerio: reorganización interna, fortalecimiento de procesos, gestión por resultados, planificación estratégica y una cultura de calidad alineada a los estándares más altos del Estado dominicano.

El Premio Nacional a la Calidad es la máxima distinción del Estado dominicano en materia de gestión pública, certificando que las instituciones cumplen principios de ética, transparencia, innovación, eficiencia y orientación al servicio.

La victoria del Ministerio de la Juventud envía un mensaje contundente: la juventud dominicana puede dirigir el Estado con excelencia, rigor y visión moderna.



Este avance también representa un respaldo a los pilares impulsados por el presidente Luis Abinader, enfocados en la profesionalización, la transparencia y la gestión basada en resultados.

Un equipo comprometido con la excelencia

El ministro Carlos Valdez recibió el galardón acompañado de su equipo directivo, conformado por la viceministra Administrativa y Financiera, Eloísa Luna; la directora de Recursos Humanos, Francisca Calzado; la encargada legal y oficial de cumplimiento, Carla Rivas; la coordinadora de Despacho, Ángela Lico; y la directora financiera, Alexandra Matos Jiménez.

La distinción también reconoce de manera especial la labor de la Dirección de Planificación, pieza clave en los procesos de mejora continua, así como el compromiso de todos los colaboradores del Ministerio, cuyo trabajo conjunto ha permitido alcanzar este resultado histórico.

Al recibir la distinción, el ministro Carlos Valdez expresó:

«El Ministerio de la Juventud hace historia. Tras 25 años de creado, y con 21 años de existencia del premio, ganamos en nuestra primera postulación. Este reconocimiento demuestra que cuando la juventud dirige con ética, preparación y transparencia, los resultados hablan solos. Esta medalla es un triunfo colectivo y nos compromete a seguir elevando nuestros estándares para la juventud dominicana.»

El Ministerio de la Juventud continuará fortaleciendo su cultura de calidad y transparencia, con procesos medibles y orientados a resultados, expandiendo su impacto en jóvenes de todo el territorio nacional y consolidándose como institución modelo de la administración pública dominicana.