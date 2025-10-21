Santo Domingo.– El Ministerio de Trabajo anunció este martes el aplazamiento de la jornada “Tu empleo está aquí”, programada para este miércoles 22, debido a las incidencias que afecta el territorio nacional por la tormenta tropical Melissa.

La institución informará próximamente, a través de sus canales oficiales y redes sociales, la nueva fecha para la actividad, que se realizará en el Centro de Convenciones de UNICARIBE, en el Malecón de Santo Domingo.

Empresas y vacantes previstas

En esta Jornada de Empleo Nacional participarían 64 empresas de distintos sectores, incluyendo hotelero, industrial y de servicios, que tenían previsto cubrir 6,811 vacantes.

También te puede interesar:

Eddy Olivares, ministro de Trabajo, agradeció la comprensión y el apoyo de las empresas participantes, destacando su disposición constante para fomentar oportunidades laborales a través de este tipo de espacios.

Recomendaciones por alerta roja

El Ministerio de Trabajo exhorta a la población a mantenerse atenta a las indicaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que mantiene en alerta roja el Gran Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional), San Cristóbal, Peravia (Baní), Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana, así como la posible ampliación de la alerta a otras provincias según la evolución de la tormenta