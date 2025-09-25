SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en conjunto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, ejecutó la incautación de seis propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, señalado como uno de los principales integrantes de la red desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0.

Las incautaciones se llevaron a cabo en el Distrito Nacional y en Punta Cana, como parte del proceso de recuperación de activos obtenidos a través de la estafa contra decenas de adultos mayores en Estados Unidos.

Imputados bajo medidas de coerción

Taveras Vélez, quien diseñaba el software para los fraudes y proveía internet a los call centers clandestinos, guarda 18 meses de prisión preventiva en el CCR-Rafey Hombres, de Santiago.

Otros implicados cumplen diversas medidas cautelares, entre ellos:

Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana , tres meses de prisión preventiva.

y , tres meses de prisión preventiva. Jesús Manuel Castaños Colón , prisión domiciliaria con grillete electrónico.

, prisión domiciliaria con grillete electrónico. Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña , bajo arresto domiciliario.

, bajo arresto domiciliario. Gipsy Pamela Castaños García, con garantía económica de RD$500 mil.

Extradiciones hacia Estados Unidos

Durante la Operación Discovery 3.0, también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Joel Francisco Mathilda León, Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo) y Edward José Puello, quienes aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero.

El Ministerio Público resaltó que con estas acciones se refuerza la lucha contra el crimen transnacional y el lavado de activos, dando continuidad a los procesos iniciados con la Operación Discovery y Discovery 2.0.