Santo Domingo.— El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que el pasado 5 de marzo de 2026 concluyó oficialmente el plazo para la recepción de solicitudes correspondientes al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática 2026, proceso mediante el cual se busca integrar a una nueva generación de representantes del país en el servicio exterior.

De acuerdo con la institución, desde la apertura del proceso el 12 de febrero hasta la fecha de cierre se registraron 1,460 postulaciones, realizadas a través del portal CONCURSA del Ministerio de Administración Pública (MAP) por ciudadanos interesados en formar parte del cuerpo diplomático dominicano.

Inicia fase de revisión de expedientes

El MIREX explicó que, tras el cierre de las postulaciones, se dará inicio al proceso de verificación y revisión de los documentos presentados por los aspirantes, con el objetivo de validar que cada candidatura cumpla con los requisitos establecidos para avanzar a las siguientes etapas de evaluación.

En ese sentido, la Cancillería reiteró su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el respeto a las normas que rigen el proceso de selección.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el estricto cumplimiento de las normas que rigen este proceso, garantizando una evaluación objetiva y profesional de cada candidatura”, indicó la institución en un comunicado.

Proceso de selección en dos etapas

La entidad explicó que el proceso de ingreso a la Carrera Diplomática se desarrollará en dos etapas principales.

La primera fase incluye pruebas presenciales eliminatorias que abarcan evaluaciones de idiomas, conocimientos y cultura general, además de pruebas psicológicas y entrevistas ante un panel de especialistas. Al finalizar esta etapa serán seleccionados 40 candidatos con las calificaciones más altas.

Posteriormente, los aspirantes pasarán a la segunda etapa, que consiste en un programa de formación académica especializada impartido por el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC).

Quienes completen satisfactoriamente esta capacitación serán designados en un período de prueba de seis meses. Tras superar esta fase, los seleccionados ingresarán formalmente a la Carrera Diplomática dominicana con el rango de tercer secretario.

El MIREX indicó además que el calendario de evaluaciones podrá ajustarse conforme avance el proceso y que las convocatorias y fechas de cada fase serán notificadas oportunamente a los aspirantes a través del correo electrónico registrado durante su inscripción.