La exprocuradora Miriam Germán figura entre los miembros del consejo de administración de la Refinería de Petróleo. ¿Qué les parece?

Danilo Medina no se doblega ante las adversidades. Encabezó el domingo la asamblea del PLD en el Gran Santo Domingo.

Presentar el país como racista por algún caso aislado es un desatino que alimenta la sucia campaña contra la nación. ¿Estamos?

Alienta que el Consejo Nacional de Drogas se declare vigilante para evitar promoción de sustancias prohibidas. El colmo sería que no lo esté.

La causa del incidente entre una diputada y una agente del Cusep en una inauguración en Puerto Plata parece clara. Ella quería entrar y no la dejaron. ¿O no?

El CES presentará, por fin, el informe del diálogo sobre la crisis haitiana. Parece que cotejar las opiniones resultó más complejo de la cuenta.

Le dieron y no fue consejo al presidente argentino, el lenguaraz de Javier Milei, en las votaciones en Buenos Aires. ¿Asimilará la lección?

Mientras el rancho arde por los predios peledeístas, el expresidente Leonel Fernández transita de lo más campante porque nada pasa a su alrededor.