Santo Domingo.– Una misión de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) se reunió este jueves con el presidente Luis Abinader para expresarle su reconocimiento por el respaldo que la República Dominicana ha brindado a las operaciones regionales contra el narcotráfico.

La delegación estuvo encabezada por Daniel Salter, administrador adjunto principal, y Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales, quienes viajaron al país junto a otros funcionarios vinculados a la persecución de delitos transnacionales.

Durante la visita, el mandatario agradeció la distinción y reiteró el compromiso del Gobierno dominicano de mantener y ampliar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas, el narcoterrorismo y otras formas de criminalidad organizada.

En la reunión también participaron Michael A. Miranda, agente especial de la División del Caribe; Kaleb T. Sanderson, agregado de la DEA para República Dominicana y Haití; y el presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa.

Coordinación ampliada con la DNCD

Tras su cita en el Palacio Nacional, los representantes de la DEA sostuvieron un encuentro de trabajo en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), donde se acordó reforzar los mecanismos de cooperación, el intercambio de información operativa y el apoyo logístico.

Las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la respuesta regional frente a organizaciones delictivas, incluido el llamado Cartel de los Soles, así como otras redes que operan en el Caribe.

Salter destacó que la República Dominicana se ha consolidado como un socio estratégico para Estados Unidos en la lucha contra los carteles. “La coordinación ha permitido golpear estructuras criminales que buscan desestabilizar la región”, afirmó.

Posición del Gobierno dominicano

El vicealmirante Cabrera Ulloa valoró la confianza expresada por la DEA y aseguró que el país continuará desempeñando un papel determinante en la prevención y persecución del narcotráfico. Indicó que la alianza con Estados Unidos ha sido clave para los avances registrados en los últimos años.