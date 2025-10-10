Waldo Ariel Suero elogia a Abinader tras aumentos

Tras los aumentos para médicos y pensionados que logró con el Gobierno, Waldo Ariel Suero es todo elogios para Abinader. Agradecido.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, se anota otro punto con el ingreso a la formalidad laboral de las empleadas de bancas de apuestas. ¿Merecido?

No solo comerciantes. También los textileros solicitan al Gobierno defender la industria local frente a los chinos. Complejo el panorama.

Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, ha cuestionado el rediseño del paso a desnivel inaugurado por el Gobierno en Pintura. Es la verdad.

Abinader no se duerme. Felicitó a Donald Trump por el acuerdo para terminar el genocidio de Israel en Gaza. ¿Era acaso lo que procedía?

Puedes leer: La polémica declaración de Abinader sobre la deuda y el legado del PLD

Dice el FMI que la economía mundial avanza mejor de lo temido, pero que se mantiene la incertidumbre. ¿Celebramos por aquí?

Por investigar los supuestos vínculos de Donald Trump con Rusia, el exjefe del FBI, James Comey, ahora es el acusado. Trump no transige.

Sigue la violencia en Santiago. Dos hermanos fueron ultimados al llegar a su residencia en la ciudad. Los sucesos inquietan. Y mucho.