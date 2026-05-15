El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, el ex ministro de Deportes, Felipe -Jay- Payano y el presidente del Comité Organizador de los Juegos 2026, José Monegro.

Los dirigentes deportivos José Monegro y Luis Mejía Oviedo, expresaron su respeto y admiración por los inmortales del deporte dominicano, durante el encuentro organizado por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y el Comité de Veteranos de la institución, en el cual su respaldo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El periodista José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos 2026, afirmó que su designación en el cargo, se pudo haber producido por coyuntura, pero la presencia de los exatletas en dicha actividad, es una evidencia del amor de estas figuras por el deporte y lo que todavía significa representar a República Dominicana en cualquier escenario como deportista.

Durante el encuentro, llamado “Integración de Apoyo”, Monegro, indicó que su amor por el deporte va más allá de cualquier cargo y es por eso que pone todo su empeño para marcar historia en la XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Portarán la antorcha

Durante sus palabras, Monegro anunció que el recorrido de la antorcha que se realiza en estos momentos, denominado «Ruta de los Valores de Wiche García Saleta», honra la trayectoria del padre del olimpismo dominicano.

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Agregó que durante un día del recorrido en la capital, la antorcha será portada sólo por inmortales del deporte dominicano, «que al igual que Wiche demostraron que se puede hacer actividad pública apegada a valores».

Alegría por unidad

Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, manifestó su entusiasmo al ver la integración de los sectores nacionales que trabajan por el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán celebrados por tercera ocasión en el país.

Ponderó la integración y el llamado a la colaboración hecho por el Pabellón de la Fama del Deporte, ya que mantiene vivo el recuerdo de una generación de atletas que sirvieron de inspiración y marcaron un legado histórico en el ámbito deportivo local.

Una leyenda

El legendario receptor Juan Manuel Ortiz Karram “Piñao”, quien se convirtió en el primer pelotero aficionado en ser exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en la clase del 1990, felicitó la iniciativa de integrar a la generación de inmortales a los Juegos, pues ellos son parte fundamental de la historia del deporte dominicano.