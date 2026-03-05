Individuo armado se acerca a dos menores frente a un centro educativo en Piantini.

Santo Domingo. Un video que circula en redes sociales ha encendido las alarmas entre residentes del sector Piantini, en el Distrito Nacional, tras mostrar a un individuo armado acercándose a dos menores que caminaban por la vía pública.

Las imágenes, grabadas en la intersección de las calles Federico Geraldino y Poncio Sabater, captan el momento en que un hombre a bordo de una motocicleta se aproxima a los niños mientras estos regresaban de su centro educativo.

De acuerdo con lo que se observa en el material audiovisual, el motorista portaba lo que aparenta ser un arma de fuego, lo que ha generado preocupación entre comunitarios de la zona.

El hecho provocó indignación entre residentes del área, quienes denunciaron la creciente sensación de inseguridad en las inmediaciones de centros escolares.

Momento en que un individuo armado se aproxima a dos menores cerca de un centro educativo en Piantini, presuntamente con la intención de asaltarlos.

Ante la difusión del video, vecinos de Piantini solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje preventivo y adoptar medidas que garanticen la seguridad de los estudiantes y peatones que transitan diariamente por esta concurrida zona de la capital.