Corrupción Senasa: MP continúa interrogación a Santiago Hazim y Eduardo Read por irregularidades

Todavía a está hora, la Procuraduría General de la República interrogaba al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim y a otros investigados por el alegado desfalco en esa institución.

Hazim acudió a la PGR en compañía de su abogado Miguel Valerio y de inmediato fue sometido a un prolongado interrogatorio realizado por un equipo de investigadores de la PGR, la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezado por la procuradora, Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y Mirna Ortiz.

En tanto que el investigado, Eduardo Read Estrella, estuvo representado por el también penalista Jorge López Hilario, quien adujo que su cliente desde el primer momento ha asumido una posición de colaboración con la investigación en curso.

Read es el presidente de la empresa del Grupo Read, contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado.

Todavía a las 9:00 de la noche el empresario no había sido interrogado.

El abogado Jorge Antonio López Hilario, quien recientemente asumió la defensa de Eduardo Read, había renunciado como miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) para dedicarse a su ejercicio privado, ya que ha descollado como un gran litigante.

Santiago Hazim

En tanto que Hazim a su llegada a la PGR rehusó dar informaciones a los medios de comunicación que lo esperaban a la entrada de la sede del órgano persecutor.

En noviembre de este año, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió que pronto “habría noticias” sobre el supuesto desfalco, previo a esto, en julio, Camacho señaló que estaban entrevistando personas referentes a este caso de corrupción administrativa.

El MP cuenta con dos informes sobre irregularidades cometidas en Senasa, una depositada en noviembre de 2024 por el mismo exdirector de Senasa y otra depositada el 13 del mes de septiembre por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton y el director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán. Este último fue entregado directamente a la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

Santiago Hazim habría denunciado en noviembre de 2024 ante el Ministerio Público un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos.

El pasado 13 de septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton y el nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Edward Guzmán, depositaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) un informe que contiene graves “hallazgos de irregularidades”, detectadas en el “marco de sus funciones”.

El primer informe, enviado en 2024, coincide con un reportaje realizado por la periodista Julissa Céspedes, que reveló la autorización de más de 4,000 procedimientos médicos, sin que los mismos se realizaran. De acuerdo a ese reportaje, para dar apariencia de legalidad se utilizaba un “call center paralelo”, que gestionaba las autorizaciones. Este centro de llamadas, supuestamente, operaba fuera de la institución y era dirigido, según la investigación, por exempleados.

Sobre la segunda investigación se desconoce lo que contiene el informe, pero también, a través de sus reportajes, la periodista Nuria Piera reveló que esa entidad pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales bajo la modalidad de contrato a empresas privadas para la atención primaria. El MP solicitó a Nuria Piera las emisiones de “N Investiga” referentes a las acciones fraudulentas cometidas a lo interno de Senasa.

El programa trató sobre estafas con medicamentos, contabilidad, autorizaciones, operaciones falsas, entre otros.

También la periodista Edith Febles ha indicado que las empresas privadas para la atención primaria no ofrecen los servicios contratados, entre otras irregularidades.