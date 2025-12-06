El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim (i) junto a su abogado Miguel Valerio, al llegar a la PGR. / Captura de video

Santo Domingo.– La Dirección de Persecución del Ministerio Público interrogaba la tarde de este sábado al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y al empresario Eduardo Read Estrella, en relación con el presunto fraude que supera los 12 mil millones de pesos.

Hazim llegó pasada las 5:00 de la tarde acompañado de su abogado, Miguel Valerio. El exfuncionario había sido requerido desde el jueves, día en que también acudió a la Procuraduría.

De manera extraoficial se supo que el empresario Read Estrella también se presentó este sábado, en un encuentro en el que participó la fiscal Yuderka Holguín.

Interrogatorios bajo estricta reserva

Los interrogatorios realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) se han manejado con estricta reserva, a diferencia de otros casos en los que se ofrece información pública.

Read Estrella es propietario de Khersun S.R.L., empresa del Grupo Read, contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria bajo el régimen subsidiado. Según las investigaciones, Khersun recibía pagos mensuales fijos, pago “por cápita”, independientemente de si los afiliados utilizaban o no los servicios.

Otra empresa del grupo, Farmacard S.R.L., también habría suministrado medicamentos a afiliados de Senasa como parte de los contratos vigentes.

Un esquema que operó durante más de cuatro años

Las pesquisas indican la existencia de un “sofisticado” esquema de corrupción dentro de Senasa que operó durante más de cuatro años y afectó directamente fondos destinados a la atención médica de miles de afiliados.

El entramado incluía un call center paralelo manejado por exempleados y familiares que autorizaban procedimientos y compras de medicamentos sin el consentimiento de los asegurados.

Entre los señalados figuran Ángel Luis Guzmán y su hermano Angeuri, quienes presuntamente encabezaban la red que también involucraría a médicos, empleados y allegados.

Autorizaciones irregulares y pagos inmediatos

Una investigación realizada por la periodista Julissa Céspedes en el programa Reporte Especial reveló que los procedimientos eran autorizados mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, y que los pagos a prestadores se efectuaban casi de inmediato, evitando la detección por los controles internos.

Pacientes denunciaron no haber recibido los servicios registrados a su nombre, evidenciando un patrón de fraude sistemático.

Auditoría pendiente y posibles cifras mayores

Hace meses, Senasa convocó una auditoría externa para determinar el alcance del esquema, cuyos resultados aún no se han dado a conocer.

Autoridades advierten que el fraude podría superar las cifras reveladas hasta el momento.