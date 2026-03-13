MP solicita apertura a juicio contra Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta

SANTO DOMINGO.– El director de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público informó que las pruebas presentadas contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, junto a otros imputados, son contundentes para enviarlos a juicio por presuntamente defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos.

El procurador adjunto Wilson Camacho expresó que el expediente cuenta con evidencias suficientes para que el tribunal disponga la apertura a juicio.

“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario para poder verificar la necesidad de que este proceso se envíe a juicio”, señaló.

Camacho explicó que este viernes el Ministerio Público concluyó sus réplicas dentro del proceso y reiteró la solicitud al tribunal.

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“Hemos solicitado al tribunal en la réplica enviar el proceso a juicio, enviar a todos los acusados a juicio, que es lo que procede conforme a lo que ha presentado el Ministerio Público”, indicó.

Asimismo, el representante del órgano acusador pidió rechazar los incidentes presentados por las defensas y acoger las pruebas depositadas por el Ministerio Público, al considerar que no existe fundamento jurídico para acoger dichos recursos.

El equipo litigante del Ministerio Público en esta audiencia está encabezado por Wilson Camacho y la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca). También lo integran los fiscales Jhensy Víctor, Rosa Alba García, Melbin Romero, Rosa Ysabel y Miguel Crucey.

Durante la audiencia, Mirna Ortiz solicitó al tribunal ordenar la apertura a juicio contra cada uno de los imputados señalados en el expediente acusatorio, así como mantener la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

“Que sean rechazados todos y cada uno de los incidentes”, manifestó Ortiz ante el tribunal.

La audiencia se desarrolla en la Sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, debido a limitaciones de espacio, y es presidida por la jueza Altagracia Ramírez, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.