EE:UU.– Paramount Global, el gigante del entretenimiento, ha confirmado que apagará para siempre la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el 31 de diciembre de 2025, poniendo punto final a más de cuatro décadas de transmisión continua.

Sin embargo, el canal principal de MTV continuará, pero hará una transición a los reality shows y el entretenimiento, con programas como Teen Mom y Georgie Shore, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7.

El anuncio no solo representa una decisión empresarial, sino también un momento cultural: el ocaso de la televisión musical y del descubrimiento colectivo de la música.

El cierre afectará primero a los canales en el Reino Unido e Irlanda, y posteriormente a los de Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

