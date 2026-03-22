SANTO DOMINGO.– Falleció la tarde de este domingo el raso de la Policía Nacional, Dary Daniel Andújar Pérez, de 22 años, quien resultó gravemente herido al intervenir en un incidente registrado en las instalaciones de Caribbean Cinemas, ubicadas en la avenida George Washington (Malecón).

En el mismo hecho también perdió la vida el vigilante de seguridad privada Santo Pimentel Lebrón.

El joven agente falleció mientras recibía atenciones médicas en el área de quirófano del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde especialistas realizaron esfuerzos para salvarle la vida.

De acuerdo con el informe preliminar, Andújar Pérez resultó herido en el cumplimiento de su deber, luego de que, junto a otros agentes, respondiera a una alerta sobre una persona armada que amenazaba a colaboradores del establecimiento. Durante la intervención, el vigilante privado Santo Pimentel Lebrón habría ocasionado la herida que posteriormente provocó la muerte del raso policial.

Las circunstancias del hecho, ocurrido en Caribbean Cinemas, se encuentran bajo investigación, por lo que las autoridades informaron que ofrecerán mayores detalles oportunamente.

Condolencias

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien dio seguimiento al caso desde el inicio, expresó sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido.

Asimismo, destacó la vocación de servicio, entrega y valentía del joven raso, quien —según indicó— ofrendó su vida en defensa de la seguridad ciudadana, y reiteró el compromiso de la institución de honrar su memoria y legado.

En tanto, se está a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), debido a que se trata de una muerte de carácter violento.

La Policía Nacional informó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en la referida plaza comercial.