A propósito de la muerte de la joven Noelia Castillo, una ciudadana española que solicitó la eutanasia, ha comenzado generar un debate internacional, actualmente al menos diez países en el mundo aplican este método de muerte asistida.

A propósito de la muerte de la joven Noelia Castillo, una ciudadana española que solicitó la eutanasia, ha comenzado a generar un debate internacional, al menos diez países en el mundo aplican este método de muerte asistida, siendo Ecuador es el más reciente de ellos, tras la despenalización por parte de la Corte Constitucional en febrero de 2024.

Según datos publicados en diversos medios internacionales, basados en informes oficiales de 2024 y 2025, se estima que más de 35,000 personas al año fallecen mediante eutanasia o suicidio asistido en los países donde estas prácticas son legales.

La muerte de Noelia, de 25 años, ocurrida el 26 de marzo en Barcelona, ha desatado opiniones a favor y en contra. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó en su cuenta de X que casos como el de Noelia son la expresión más clara del «fin último de las organizaciones de derechos humanos», y cargó contra quienes, según él, promueven la legalización de estos procedimientos bajo ese paraguas.

Tras dos años de litigio y una oposición férrea de sus familiares, a Castillo, que padecía de una condición de parapléjica, se le aplicó la eutanasia en un proceso que apenas duró 15 minutos.

La muerte de Noelia Castillo ocurrió el jueves 26.

Al respecto, el congresista Santiago Abascal declaró: “Estoy muy afectado por esta noticia. El Estado le quita una hija a sus padres. Los Menas la violan y la solución que le da el Estado es suicidarla”.

Previo a la decisión judicial, el pianista británico nacionalizado español (James Rhodes) utilizó sus redes sociales para intentar que Noelia cambiase de opinión. Asimismo, su padre, Gerónimo Castillo, mostró públicamente su rechazo a la iniciativa de su hija e interpuso un recurso legal para frenar el procedimiento.

Castillo falleció en el Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, tras someterse al procedimiento de eutanasia que ella misma solicitó en abril de 2024. La joven, que había sido víctima de una violación sexual, se lanzó desde un quinto piso en 2022, lo que le ocasionó problemas motores que la dejaron parapléjica y con dolores crónicos.

Otros países donde se aplica

Además de Ecuador, esta práctica es legal en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica y España. En Estados Unidos, aunque no es legal a nivel federal, se permite en 11 jurisdicciones, entre ellas Oregón, Washington, California, Vermont y Colorado. En Australia es legal en estados como Victoria y Nueva Gales del Sur, mientras que en Austria y Alemania fallos judiciales recientes han abierto la puerta al suicidio asistido.

Casos de figuras públicas

El periodista e intelectual cubano-americano Carlos Alberto Montaner falleció mediante eutanasia el 30 de junio de 2023 en Madrid, a los 80 años, debido a una enfermedad neurodegenerativa.

En un artículo póstumo, Montaner plasmó las dificultades que su condición le causaba para hablar y escribir, reafirmando su fe en este derecho.

Asimismo, el pasado año, las gemelas Alice y Ellen Kessler, figuras icónicas de la televisión europea, fallecieron juntas en Alemania mediante suicidio asistido a los 89 años.

Muerte

Sectores conservadores, liderados por la Iglesia Católica, se oponen de manera rotunda a la muerte de esa manera, práctica por considerar que la eutanasia es una violación grave de la ley divina y de la dignidad humana, defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Madre

En las redes sociales, circula un video, donde se observa a Yolanda Ramos, la madre de Noelia, visiblemente afectada, intentando convencer a su hija de reconsiderar su decisión, en una escena que ha despertado un amplio debate público.

“Tengo la biblia en la mano porque, aunque no soy católica, soy cristiana y he estado rezando todos los días. Hoy me ha llegado un suspiro por la gente, por un contacto, y se lo dedico a Noelia porque son mis últimas palabras, yo ya no puedo hacer nada”, dijo

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