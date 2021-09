Mujer dice padre de hija quiere matarla

La madre de una de las dos menores que el pasado sábado desaparecieron y luego fueron encontradas en Nagua, denunció que el padre biológico de su hija, quien cumple condena por asesinato, la amenaza con matarla, por lo que pidió ayuda a las autoridades ya que, según dijo, teme que dicho individuo atente contra su vida.

Gina Comas, madre de la menor Ranyi Comas, dijo que el padre de su hija, Ramón Ramírez (Ramoncito, de 31 años) puede ejecutar cualquier acción en su contra, debido a que, según afirma, «tiene vínculos con delincuentes que están en la calle”.

El recluso está preso por un asesinato que cometió hace doce años».

«Mi vida corre peligro, porque desde el sábado que mi hija desapareció comenzó a amenazarme mediante mensajes por redes sociales que les remitió a mi padre. Dijo que me va a picar como pipián», afirmó la joven, quien se unió con Ramírez a los trece años y ahora tiene 31.

Reveló que Ranyi, de doce años, en una ocasión abandonó su casa y se fue a vivir con su abuela, por gestiones de su padre, quien cumple condena en la cárcel de Barahona.

«Él es el responsable de su desaparición, porque el domingo me llamó y me dijo que Ranyi estaba bien y que me iba a dar un tiro. El tiene muchos delincuentes en la calle, porque ha andado muchas cárceles», expresó.

Comas, quien reside en Villa Mella, Santo Domingo Norte, presentó pruebas de las amenazas de que está siendo víctima a través de mensajes electrónicos, uno de los cuales dice: «Su hija se está buscando que yo la mate como a una perra. y dígale a Kelvin (esposo de Gina y cabo de la Armada) que busque un fusil en la guardia, porque le voy a explotar la cabeza también», dice uno de los mensajes.

Otro chat dice: «Te voy a picar picadita, como pipián, cada lágrima de mi hija derramada por su rostro te la voy a cobrar por mala madre que eres, rata con rostro de ángel y corazón de Satanás», dice en un mensaje de Whasapps.

La hija de Gina desapareció la tarde del sábado junto a otra menor, luego de salir supuestamente para una iglesia desde su residencia en el sector Guachupita, en la capital.