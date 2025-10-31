Santo Domingo.– Organismos de emergencia realizaron la tarde de este viernes un operativo de búsqueda en el río Ozama, luego de que presuntamente una mujer se lanzara desde el puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido popularmente como Puente de La 17.

Según testigos, la mujer cayó al río tras tirarse del puente, lo que motivó la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y brigadas de la Defensa Civil. Las unidades desplegaron botes y equipos de rescate para intentar localizarla en las turbulentas aguas.

Tras varias horas de búsqueda sin éxito, las autoridades decidieron pausar las labores debido a la oscuridad, con la intención de retomarlas en las primeras horas de este sábado.

Hasta el momento, no ha sido revelada la identidad de la mujer, ni las circunstancias que motivaron el hecho.

En el lugar se concentraron numerosos curiosos siguiendo atentamente el operativo, mientras los rescatistas continuaban sus esfuerzos.