En la República Dominicana, un grupo de mujeres ha logrado destacar y transformar sectores tradicionalmente dominados por hombres, como el derecho, la arquitectura, la ingeniería y el desarrollo inmobiliario. A través de su visión innovadora, compromiso con la sostenibilidad y dedicación al progreso social, estas líderes están marcando un cambio significativo en la industria.

Marleen Lorenzo, Juana Damaris José Cáceres, Vanessa Pol y Marieyra Espinosa representan el liderazgo femenino que está redefiniendo el panorama en el país. Juntas, forman un equipo de mujeres que no solo están construyendo espacios físicos, sino también legados que perdurarán en el tiempo, demostrando que el futuro de la construcción y el desarrollo inmobiliario está en manos de quienes se atreven a innovar y desafiar los límites.

Estas mujeres, cada una en su respectiva área, comparten un enfoque común: transformar la sociedad a través de la construcción de proyectos que no solo sean sostenibles, sino que también contribuyan al bienestar de la comunidad. Como líderes, todas coinciden en que su misión va más allá de los logros individuales, sino en el impacto positivo que sus iniciativas pueden tener en el futuro del país.

Marleen Lorenzo, CEO y fundadora de ALL HOME RD, expresó que invertir no solo se trata de adquirir propiedades, sino de diseñar ecosistemas que fusionen progreso social y valor financiero. “Estamos creando legados que perdurarán, no solo edificaciones”.

Por su parte, la abogada y Viceministra de Prevención de la Violencia del Ministerio de la Mujer, Juana Damaris José Cáceres, precisó que su objetivo es crear un entorno donde las niñas y mujeres puedan desarrollarse sin barreras. «Mi objetivo siempre ha sido generar un cambio real, creando un entorno donde las mujeres y niñas puedan desarrollarse sin barreras, y donde las políticas públicas se conviertan en herramientas para su empoderamiento», afirma José Cáceres.

Puedes leer también: Mujeres valiosas: Nalini Campillo quería ser oftalmóloga

En el ámbito de la arquitectura, Vanessa Pol, CEO de VPol Project Studio y Ecofloor, destacó que la arquitectura no solo es crear espacios, sino hacerlos responsables con el medio ambiente y funcionales para las personas. “Cada proyecto tiene un propósito que va más allá de la estética; busca mejorar la calidad de vida y cuidar el entorno”.

Mientras tanto, Marieyra Espinosa, CEO y cofundadora de Suconsar, refuerza su compromiso: «Cada proyecto tiene una historia, y nuestra misión es transformar la visión de nuestros clientes en una realidad, brindando bienestar y valor a través de cada obra que realizamos”.

Construyendo un futuro juntas

Las Mujeres de Block están unificando sus talentos para dejar un legado significativo en la construcción y el desarrollo de la República Dominicana. Al trabajar juntas, demuestran que la innovación y la sostenibilidad son clave para el progreso de la industria. Están creando un espacio inclusivo donde las mujeres tienen un papel central, no solo en la construcción de edificios, sino en la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Cada una de estas mujeres está, a su manera, aportando a la creación de una infraestructura que no solo se mide en metros cuadrados, sino también en el impacto positivo que tendrá en la sociedad a largo plazo. A través de su trabajo, están mostrando que el liderazgo femenino en el sector inmobiliario y la construcción no es solo una necesidad, sino una oportunidad para transformar el país y crear un futuro más prometedor para todos.