Muro económico y modernización militar: las claves de la seguridad fronteriza en 2026

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader reafirmó este viernes, durante su rendición de cuentas 2026, que el fortalecimiento de la defensa nacional es un pilar innegociable de su gestión. Bajo la premisa de que «no hay institucionalidad sin control efectivo del territorio», el mandatario detalló los avances estructurales que han transformado a las Fuerzas Armadas en un garante de estabilidad, paz y modernidad tecnológica.

El «Muro Económico»: Un nuevo paradigma fronterizo

Más allá de la infraestructura física, el Gobierno anunció un giro estratégico hacia el desarrollo productivo en la zona limítrofe.

Verja Perimetral Inteligente: Se ejecuta la segunda fase con 13.5 kilómetros adicionales, integrando sensores avanzados y mayor capacidad operativa.

Se ejecuta la segunda fase con 13.5 kilómetros adicionales, integrando sensores avanzados y mayor capacidad operativa. Puertos Secos y Logística: Abinader reveló el proyecto logístico más ambicioso para la frontera: una red de puertos secos y centros logísticos bajo régimen de zona franca. Con una inversión privada superior a los US$300 millones , se busca formalizar el comercio con Haití y generar empleos en una región históricamente informal.

Abinader reveló el proyecto logístico más ambicioso para la frontera: una red de puertos secos y centros logísticos bajo régimen de zona franca. Con una , se busca formalizar el comercio con Haití y generar empleos en una región históricamente informal. Referencia Internacional: El modelo dominicano ha captado la atención externa; figuras como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, han visitado la zona destacando la firmeza y eficiencia de estas medidas.

Modernización y Soberanía Tecnológica

El plan progresivo 2026 ha dotado a las instituciones castrenses de herramientas de última generación para enfrentar amenazas contemporáneas:

Movilidad Terrestre: Incorporación de 322 nuevos vehículos, incluyendo unidades blindadas y camiones logísticos.

Incorporación de 322 nuevos vehículos, incluyendo unidades blindadas y camiones logísticos. Defensa Aérea: Ya operan diez aeronaves TP-75 DULUS , ensambladas en suelo dominicano. Además, se invirtieron más de RD$3,000 millones en infraestructura de navegación aérea, destacando la instalación de radares Doppler en Puerto Plata y Punta Cana, con capacidad para monitorear espacios aéreos de países vecinos.

Ya operan diez aeronaves , ensambladas en suelo dominicano. Además, se invirtieron más de en infraestructura de navegación aérea, destacando la instalación de radares Doppler en Puerto Plata y Punta Cana, con capacidad para monitorear espacios aéreos de países vecinos. Poder Naval: Se sumó el guardacostas ARCTURUS GC-114 y se firmó la adquisición de cuatro patrulleros de altura clase “Tejo” para combatir el narcotráfico y la pesca ilícita.

Hito Industrial: La Industria Militar Dominicana, con sede en San Cristóbal, ya produce ambulancias y blindados como el FURIA VBD-1, logrando ahorros superiores al 50% en comparación con importaciones y reduciendo la dependencia externa. Puede leer: Gobierno desarticula 152 estructuras delictivas y reduce tasa de homicidios a mínimo histórico

Dignificación del Componente Humano

El mandatario enfatizó que la modernización no es solo técnica, sino humana. Se logró la cobertura del 100% en el seguro nacional de salud para los militares, ampliando beneficios en enfermedades catastróficas y medicina ambulatoria.

Asimismo, a través de las Escuelas Vocacionales y la Universidad Nacional para la Defensa, más de 64 mil dominicanos han recibido formación técnica y en valores, consolidando a las Fuerzas Armadas como una institución profesional al servicio de la democracia.