Natalia Rae, creadora de contenido para adultos, muere durante sus vacaciones en Costa Rica

Natalia Rae, modelo y creadora de contenido para adultos, falleció a los 33 años mientras disfrutaba de unas vacaciones en Costa Rica.

De acuerdo con reportes de medios locales y la confirmación de su familia, Rae fue hallada inconsciente en un apartamento en Sabana Sur, San José, luego de una llamada al 911 la tarde del 2 de septiembre.

Las autoridades costarricenses informaron que aún se investigan las circunstancias de su deceso y que la autopsia determinará la causa oficial de la muerte.

Un día antes, la modelo compartió en su cuenta de Snapchat que se había lesionado una pierna tras resbalarse, lo que la obligó a guardar reposo en su habitación de hotel.

La noticia fue confirmada por su hermana, quien expresó el dolor de la familia a través de redes sociales, describiéndola como “una luz” que iluminaba la vida de muchos.

Asimismo, se organizó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo a Arizona, Estados Unidos, donde residía Rae.

Trayectoria

Antes de dedicarse al modelaje y al cine para adultos, Rae trabajó como sobrecargo en aerolíneas como United, American Airlines, Delta y Alaska Airlines.

Puedes leer: Encuentran muertos a estrella de Playboy y su novio

Con el tiempo se convirtió en una de las figuras más destacadas de la plataforma MyFreeCams, donde era conocida como NatPack.

Su popularidad la llevó a ser reconocida por la industria: fue nombrada AVN CAMStar en abril de 2023, recibió nominaciones en los premios AVN y participó en la apertura de la Adult Entertainment Expo 2025 en Las Vegas.