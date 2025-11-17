Trump genera más intriga sobre el futuro de Venezuela

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

Incrementa la incertidumbre sobre el caso de Venezuela, que su Gobierno ha cercado con unidades militares, al decir que ya sabe la decisión que tomará, pero que no puede decir. Su reunión con el secretario de Guerra y otras autoridades para abordar la situación de la nación suramericana ha creado muchas expectativas, que incrementa con su respuesta.

Yuberkis Aquino

Candidata presidencia CMD

Ejerce su derecho al solicitar una revisión de los votos en las elecciones del gremio en que quedó en segundo lugar. No importa que la diferencia con la plancha que ganó las votaciones no sea tan significativa. Ni que pueda darse por descontado que la revisión no alterará los resultados. Si por las razones que sean reclama una revisión hay que complacerla.

Rómulo Pérez

Inventor ZargaZoom

ZargaZoom es una embarcación equipada con sistema mecatrónicos para recoger el zargazo de las costas y que opera de manera autónoma. Egresado del Intec como ingeniero mecatrónico, su proyecto denota no solo preocupación frente al drama del zargazo, sino que puede ser una valiosa contribución a la protección del medio ambiente.